Fiorella vivió un tenso encuentro con Sebastián, la interceptó en la calle y dejó en evidencia que no piensa alejarse. “¿No estarás pensando en irte de viaje sin mí?”, le reclamó, mientras ella intentaba poner un límite claro. La situación escaló cuando Sebastián lanzó una advertencia inquietante: “Donde sea que estés, ahí voy a estar yo”, asegurando que la seguirá incluso fuera de la universidad.

A pesar de que Fiorella ya lo denunció con la universidad, él se mostró desafiante y confiado. “No tienes ninguna prueba”, afirmó, dejando claro que no teme a las consecuencias. La joven, visiblemente alterada, le exigió que se fuera antes de ponerse a gritar, pero Sebastián se marchó solo para volver a amenazarla: “No te vas a librar de mí”.

¿Hasta dónde llegará Sebastián? ¿La denuncia protegerá realmente a Fiorella? ¿Quién la ayudará antes de que sea demasiado tarde?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!