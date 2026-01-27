Una nueva revelación sacude a la familia de Vicente. Tras aceptar que se realicen análisis de sangre para esclarecer las causas de su muerte, Rubén recibe un informe médico que abre un escenario inesperado y alarmante.

Rubén se encuentra con el doctor y piensa que la muerte de Vicente se debe a un problema cardiaco o a altos niveles de azúcar. La conversación toma un giro inquietante cuando el especialista le informa que los resultados no apuntan a causas naturales como el corazón o la presión.

El médico es directo: existe una posibilidad muy alta de que Vicente haya fallecido por envenenamiento. La noticia deja a Rubén completamente desconcertado, enfrentándolo a una verdad que podría cambiarlo todo y abrir una investigación mucho más oscura alrededor de la muerte de su padre. ¿Quién pudo haberle hecho daño a Vicente? ¿Qué secretos comienzan a salir a la luz tras su muerte?

