Lucía buscó a Claudia para contarle avances importantes sobre Ricardo. Le explicó que su memoria sigue mejorando y que, tras llevarlo a un parque, comenzaron a surgir recuerdos difíciles, pero a lo largo también momentos ligados a Claudia.

En medio de esa conversación, Lucía hizo una revelación que cambió el tono del encuentro: “También siento cosas por Ricardo”. Aclaró que no piensa interferir en la relación y que confía en que, cuando Ricardo recupere todos sus recuerdos, seguirá eligiendo a Claudia. “Quiero que confíes en mí”, le pidió, dejando a Claudia frente a una verdad incómoda, pero honesta.

¿Podrá Claudia confiar en Lucía después de esta confesión? ¿Qué pasará cuando Ricardo recupere completamente su memoria? ¿Estos sentimientos ocultos complicarán aún más la situación?

