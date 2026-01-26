Meche llegó a casa de su prima Azucena con una excusa sencilla: ayudarla con un favor doméstico. Aprovechando que quedó sola, comenzó a revisar y lo que encontró la dejó helada.

Pastillas escondidas y un pequeño diario que dentro traia algo muy perturbador, fotos de Valeria tachadas una por una. “¿Por qué tiene fotos de Valeria así?”, se preguntó, sin poder ocultar su angustia. La tensión aumentó cuando Azucena regresó inesperadamente y la sorprendió revisando sus cosas, dejando en el aire una pregunta imposible de esquivar.

¿Qué oculta realmente Azucena? ¿Por qué Valeria aparece en ese diario? ¿Qué pasará ahora que Meche fue descubierta?

