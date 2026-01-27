Una visita al médico cambia por completo el panorama de David. Tras varios días caminando con dolor, el doctor confirma que la lesión no es leve y que el tiempo sin atención solo empeoró su estado.

Durante la revisión, el especialista es claro: la situación requiere exámenes más profundos para determinar la gravedad. Aunque inicialmente se pensó en un tratamiento sencillo, el médico advierte que podría necesitar terapia física o incluso una cirugía, una posibilidad que alarma de inmediato a su padre, quien recuerda que David es futbolista.

Para obtener un diagnóstico preciso, el doctor solicita una resonancia magnética. ¿Qué pasará con el futuro deportivo de David si la lesión es más grave de lo pensado?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!