Emerson conversa con Meche y le revela algo que lo tiene intranquilo. Rubén y Foncho le contaron que, tras la inauguración, celebraron con Azucena y despertaron sin recordar nada, pese a asegurar que “no habían tomado ni una sola gota de alcohol”. Ambos amanecieron mal, confundidos y sin explicación.

Emerson aclara que no acusa directamente, pero admite que ha notado a Azucena “extrañísima, nerviosa, como si estuviera ocultando algo”.

La confesión deja a Meche pensativa. Aunque es su prima, reconoce que hace años no la veía y ahora también percibe actitudes raras. “Hay que estar atentos”, sugiere Emerson, sembrando una duda que empieza a crecer. La conversación termina con preocupación genuina y muchas preguntas sin respuesta.

¿Oculta Azucena algo grave? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más detrás?

