Meche enfrenta a Azucena luego de descubrir objetos inquietantes en su casa: fotos en donde Valeria está tachada y varias pastillas escondidas. Ante el desconcierto de su prima, Azucena decide hablar y dar una explicación que, lejos de tranquilizar, genera aún más sospechas.

Azucena asegura que todo forma parte de una novela que está escribiendo. Según su versión, utiliza experiencias reales y personas cercanas como punto de partida para sus historias, cambiando nombres y situaciones. Incluso confiesa que escribir es el sueño de su vida y que, debido a su enfermedad y al poco tiempo que le queda, siente que es “ahora o nunca”.

Cuando Meche cuestiona directamente por qué Valeria aparece tachada en las fotos, Azucena insiste en que no hay nada personal y que se trata solo de material creativo. También menciona a su expareja fallecida, a quien describe como el protagonista de su historia, justificando así la presencia de imágenes antiguas donde Valeria aparece de manera incidental.

Meche no queda convencida. Las explicaciones suenan forzadas y el ambiente se vuelve tenso, dejando claro que esta versión de los hechos no logra despejar las dudas sobre lo que realmente está ocurriendo.

