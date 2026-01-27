Alan y Cayetana protagonizaron una de las escenas más tiernas del capítulo al reencontrarse tras un tiempo separados. Sin reproches ni discusiones, el momento estuvo marcado por la sinceridad y la nostalgia de lo que significó estar lejos.

Alan, visiblemente conmovido, confesó cuánto le afectó la ausencia de Cayetana en su día a día. Admitió que nada tenía sentido sin ella: ni las películas, ni la música, ni siquiera los momentos más simples como compartir memes. “Extraño a mi mejor amiga”, dijo.

La confesión tomó un giro definitivo cuando Alan reconoció que esa mejor amiga es, en realidad, el amor de su vida. Entre sonrisas y complicidad, ambos confirmaron que el vínculo sigue vivo. Sin explicaciones largas ni justificaciones, Alan y Cayetana sellaron su reconciliación.

