Lucía atraviesa un momento de preocupación tras un nuevo episodio de Ricardo, quien continúa enfrentando las secuelas de la pérdida de memoria. Luego de conversar con los enfermeros, su tía le confirma que Ricardo se encuentra estable y que logró controlar el ataque sin necesidad de medicación.

En medio de la conversación, Lucía se sincera con su tía y le confiesa que está enamorada de Ricardo. Reconoce que su cercanía con él le devuelve la alegría y que el cariño que siente ha ido más allá del cuidado. La confesión abre un momento de honestidad y preocupación.

La respuesta de su tía es clara y contundente: “Ricardo tiene una historia previa, está en proceso de reconstrucción”. Aunque su presencia le hace bien, avanzar sin límites puede terminar rompiéndola. “Ese bien que eres para Ricardo puede romperte”, le advierte, dejando a Lucía frente a una decisión que marcará su camino emocional. ¿Qué pasará entre Ricardo y Lucía?

