Tras la muerte de Vicente, familiares y personas cercanas se reúnen para darle el último adiós, intentando asimilar una pérdida que dejó un vacío profundo. Entre los asistentes aparece Leticia, quien hasta ese momento se había negado a hablar del tema.

Al ingresar, los recuerdos comienzan a surgir de manera inevitable. Leticia revive escenas del pasado, como el día en que lo contrató como chofer, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en una persona importante en su vida. Esos momentos simples y cotidianos cobran ahora un nuevo significado. Leticia permanece en el lugar, recordando el vínculo que compartieron. Su presencia confirma que Vicente era importante para ella.

