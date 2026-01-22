La tensión aumenta cuando Rebeca llega a la casa de Vicente tras notar un inusual movimiento de personas entrando y saliendo. La inquietud se apodera de ella de inmediato, sin imaginar la noticia que está a punto de recibir.

Al preguntar qué ocurre, le confirman lo impensado: Vicente ha fallecido. Rebeca se niega a aceptarlo y, entre lágrimas, repite una y otra vez: “No puede ser… dime que no es verdad”, suplicando que todo sea un error. La incredulidad da paso al dolor más profundo.

Desesperada, Rebeca entra a la casa y, al verlo, se derrumba por completo. Lo abraza con fuerza mientras llora desconsoladamente, protagonizando una de las escenas más duras y emotivas de la historia. Su reacción refleja el impacto de una pérdida que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Cómo afectará la muerte de Vicente a quienes lo rodeaban?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!