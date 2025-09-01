En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Mauricio se mostró muy preocupado por la situación de Valeria y le pidió que lo dejara asumir el pago de la multa. Sin embargo, Valeria se rehusó tajantemente, dejando en claro que no permitirá que un tema económico afecte lo bonito de su relación.

Con firmeza, Valeria le recordó a Mauricio que siempre ha salido adelante sola y que ha superado todas las dificultades que se le han presentado, asegurando que esta vez no será diferente.

“Lo que es problema de Las Chalaquitas, se queda en Las Chalaquitas”, le dijo con seguridad, dejando a Mauricio sin más remedio que aceptar su decisión. Aun así, él le aseguró firmemente que estará allí para apoyarla en lo que sea necesario.

¿Será esta decisión un obstáculo en la relación entre Mauricio y Valeria? ¿Hasta dónde podrá llegar Valeria con su orgullo y fortaleza? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

