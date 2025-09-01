Valeria está pasando un difícil momento y Rubén llegó a la casa de su expareja para darle su completo apoyo mientras que solucionan el tema de la clausura de “Las Chalaquitas”, el emprendimiento con el que mantiene a sus hijos.

“Tranquila, para eso estoy yo. He venido a decirte que cuentes conmigo para lo que necesites. No voy a dejarte sola ahora. Vamos a pasar juntos esta ola, Vale, no te va a revolcar. Confía en mí”, aseguró el hombre. “Rubén, solo te pido que, por favor, no ofrezcas cosas que no sabes si vas a poder cumplir”, suplicó ella.

Pero Rubén se mostró confiado en su palabra: “Son mis hijos también, no los voy a abandonar. Tampoco a ti”.

