La presión crece en Eres Mi Bien luego de que Vicente y Leticia tuvieran un fuerte cruce por Valeria, y más tarde, Leticia buscara a Claudia para convencerla de impedir la relación de Mauricio y Valeria.Claudia, cansada de sus comentarios, la enfrentó con dureza. En paralelo, Foncho y Roxana no logran concentrarse al seguir pensando en el otro, aunque ninguno quiere dar el primer paso.

La situación se complica cuando, gracias a las artimañas de Leticia, llega la fiscalización al restaurante y Las Chalaquitas son clausuradas por 30 días con una multa de 30 mil soles. Mauricio quiso hacerse cargo, pero Valeria se negó rotundamente: “Lo que es problema de Las Chalaquitas, se queda en Las Chalaquitas”. A pesar de ello, él prometió estar a su lado.

Mientras tanto, Emerson perdió los papeles al pensar que su esposa lo engañaba con Foncho, llegando incluso a golpearlo. La verdad salió a la luz: Foncho estaba con Roxana, no con Meche, y todo fue un parte del plan de Lucía, quien aseguró falsamente que vivía con Foncho. Finalmente, Foncho la echó de su casa.

La tensión no termina: Rubén prometió apoyar a Valeria con la crisis financiera, Meche expulsó a Emerson de la casa por su desconfianza, y Mauricio volvió a visitar a Valeria, quien parece tener un plan para salvar al emprendimiento de ella y sus amigas.

¿Podrá Valeria rescatar Las Chalaquitas? ¿Hasta dónde llegará Leticia para separar a su hijo de ella? No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien, solo por Latina.

