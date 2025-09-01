Meche no soportó descubrir que Emerson, su pareja desde hace 20 años, pensó que ella lo estaba engañando con otro hombre. “Veinte años juntos, Emerson, ¿para qué? ¿para que pienses que yo te puedo ser infiel?”, le reclamó.

“Perdóname Mechita, se me cruzaron los cables, no sé qué me pasó. Fue un momento de debilidad, de duda. Pero te juro…”, dijo él. “No me jures nada. ¿Tú me conoces siquiera? En todo este tiempo juntos jamás te he dado un solo motivo para que sientas celos. ¿Y ahora los sientes por ese tipo?”, cuestionó.

Así que Emerson se sinceró: “Por eso mismo sospeché. Me parecía raro que te fijaras en alguien como él. Mechita, perdóname. Sé que fui un imbécil, un celoso, un idiota. Pero te prometo que no volverá a pasar”.

Aunque para Meche la situación era clara: “Por supuesto que no va a volver a pasar. Si no hay confianza, ¿para qué seguimos juntos? Lo mejor va a ser que te vayas de la casa. Agradece que tengo corazón porque ni esto mereces llevarte. Fuera, fuera. ¡FUERA!”.

