En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, la situación se volvió caótica cuando, por obra de Leticia, los fiscalizadores llegaron a Las Chalaquitas con la intención de perjudicar a Valeria.

Con tono frío y cortante, comenzaron a inspeccionar el lugar y a cuestionar la falta de licencia para vender comida, recordando que todo había empezado como un emprendimiento.

Sin permitir explicaciones ni justificaciones, los funcionarios desalojaron a los comensales mientras enumeraban las supuestas faltas, hasta anunciar de manera tajante la clausura.

Ante esto, Meche, Roxana y Valeria intentaron impedirlo con una barricada improvisada, desatando un revuelo en el restaurante. Justo en ese momento, Mauricio llamó a Valeria; al escuchar el alboroto y enterarse de la clausura, salió disparado de su oficina para acudir en su ayuda.

Sin embargo, nada pudo detener la decisión: el local fue clausurado por 30 días y multado con la fuerte suma de 30 mil soles.

¿Podrá Valeria salir adelante después de este duro golpe? ¿Será Mauricio quien la apoye en esta complicada situación? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

