En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho y Roxana se mostraron distraídos y perdidos en sus pensamientos. Ninguno de los dos lo reconoce, pero ambos siguen pensando en el otro, al punto de no poder concentrarse en sus respectivos trabajos.

Mientras tanto, sus mejores amigos intentan hacerlos reaccionar. Valeria insiste a Roxana para que deje atrás su famosa “regla de las 3 citas” y se permita reconocer lo que siente, mientras que Mauricio aconseja a Foncho reconsiderar el trato y no cerrarse a la posibilidad de darle otra oportunidad a su historia con Roxana. Sin embargo, la terquedad y el orgullo parecen imponerse, impidiendo que den el primer paso.

¿Lograrán Foncho y Roxana dejar de lado su orgullo para admitir sus sentimientos? ¿O se mantendrán en su lucha interna mientras todos a su alrededor notan lo evidente? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

