Foncho no soportó que su expareja Lucía lo espiara y diera con Roxana, la mujer a la que está viendo. Pero no solo eso, sino que involucrara a terceras personas en este asunto.

Al llegar a casa, Foncho habló seriamente con Lucía: “Toma tus cosas y vete de mi casa, por favor. ¿Error? Me espiaste, te hiciste pasar por un detective privado y le metiste un montón de ideas en la cabeza a ese pobre hombre. ¿Eso es un error, Lucía?”.

A la joven no le quedó más que aceptar su error. “Perdón”, dijo con lágrimas en los ojos. “Ok, te perdono con una condición: Cuando yo entre a ese cuarto y salga tú no vas a estar aquí y no vas a volver. ¿Por qué no haces tu vida? ¿Por qué no te metes a un manicomio?”, cuestionó él.

Además, Foncho no dio su brazo a torcer y echó a Lucía a la calle. “El único peligro que tengo cerca eres tú. Ahora sí, por favor, sal de mi casa. El día de mañana no, te vas a ir hoy. Loca, te vas a ir hoy, porque si no voy a llamar a la Policía. Por favor, Lucía, ya vete”.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!