Eres mi Bien Capítulo 11 EN VIVO: Emerson ya no AGUANTA MÁS y PIERDE la CABEZA
Actualizado el: 01 septiembre 25 | 10:02 am
En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, las tensiones crecen y las relaciones tambalean por las decisiones de quienes no aceptan perder el control. Leticia está dispuesta a todo con tal de separar a Mauricio de Valeria, y llega al extremo de buscar a Claudia para convencerla de aliarse con ella y evitar lo que, según su mirada, sería “una locura”.
Pero no se detiene allí: llama a fiscalización y pone en jaque a Valeria, cuando los inspectores llegan a “Las Chalaquitas” y exigen la licencia del local, dejando a Roxana y a Valeria en estado de angustia y desconcierto.
Mientras tanto, la obsesión y los celos consumen a Emerson, quien pierde completamente la razón y va tras el supuesto amante de Meche con la idea de “desaparecerlo”. Lucía, alarmada por lo que puede suceder, corre a buscar a Meche y le advierte desesperada sobre lo que su esposo está a punto de hacer, pues la situación podría desencadenar un crimen pasional irreversible.
¿Logrará Emerson llevar a cabo su amenaza? ¿Qué pasará con el negocio de Valeria ahora que fiscalización está de por medio? No te pierdas todo lo que ocurrirá esta noche en Eres Mi Bien.
¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?
“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.
¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?
- Mónica Sánchez como Valeria
- David Villanueva como Mauricio
- Paul Martin como Rubén
- Teddy Guzmán como Rebeca
- Nathalia Vargas como Francisca
- Roberto Moll como Vicente
- Pierina Carcelén como Claudia
- César Ritter como Foncho
- Natalia Salas como Meche
- Claudio Calmet como Emerson
- Fiorella Luna como Roxana
- Valeria Ríos como Fiorella
- Claudio Rubio como Toño
- Valeria Conroy como Cayetana
- Diego Villarán como Alan
- Leandro Hernández como David
- Diana Quijano como Leticia
- Stefano Meier como Ricardo
- Martina Peñaloza como Miranda
- Fiorella Pennano como Lucía