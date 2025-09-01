En el nuevo episodio de Eres Mi Bien, las tensiones crecen y las relaciones tambalean por las decisiones de quienes no aceptan perder el control. Leticia está dispuesta a todo con tal de separar a Mauricio de Valeria, y llega al extremo de buscar a Claudia para convencerla de aliarse con ella y evitar lo que, según su mirada, sería “una locura”.

Pero no se detiene allí: llama a fiscalización y pone en jaque a Valeria, cuando los inspectores llegan a “Las Chalaquitas” y exigen la licencia del local, dejando a Roxana y a Valeria en estado de angustia y desconcierto.

Mientras tanto, la obsesión y los celos consumen a Emerson, quien pierde completamente la razón y va tras el supuesto amante de Meche con la idea de “desaparecerlo”. Lucía, alarmada por lo que puede suceder, corre a buscar a Meche y le advierte desesperada sobre lo que su esposo está a punto de hacer, pues la situación podría desencadenar un crimen pasional irreversible.

¿Logrará Emerson llevar a cabo su amenaza? ¿Qué pasará con el negocio de Valeria ahora que fiscalización está de por medio? No te pierdas todo lo que ocurrirá esta noche en Eres Mi Bien.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena este LUNES 18 DE AGOSTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Mónica Sánchez como Valeria

David Villanueva como Mauricio

Paul Martin como Rubén

Teddy Guzmán como Rebeca

Nathalia Vargas como Francisca

Roberto Moll como Vicente

Pierina Carcelén como Claudia

César Ritter como Foncho

Natalia Salas como Meche

Claudio Calmet como Emerson

Fiorella Luna como Roxana

como Roxana Valeria Ríos como Fiorella

como Fiorella Claudio Rubio como Toño

como Toño Valeria Conroy como Cayetana

como Cayetana Diego Villarán como Alan

como Alan Leandro Hernández como David

como David Diana Quijano como Leticia

como Leticia Stefano Meier como Ricardo

como Ricardo Martina Peñaloza como Miranda

como Miranda Fiorella Pennano como Lucía

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR