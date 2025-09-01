En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Emerson llegó al límite de su paciencia y le confesó al supuesto “detective privado” que quería “finiquitar” a Foncho.

Lo que no imaginaba es que detrás de esa máscara estaba Lucía, quien aterrada intentó persuadirlo de no cometer semejante locura. Sin embargo, Emerson se mostró decidido, agradeció por el servicio y aseguró que él mismo se encargaría.

Fuera de sí, Emerson irrumpió en el trabajo de Foncho y sin dudarlo lo atacó a golpes, aunque rápidamente los trabajadores intervinieron para separarlos. Mientras tanto, Lucía acudió a Meche para advertirle del peligro, pero también le echó en cara una supuesta infidelidad con Foncho.

Entre los gritos y la confusión, finalmente Foncho logró explicar que no salía con Meche, sino con su hermana menor Roxana, dejando a Emerson descolocado.

Más calmado, Emerson le entregó el número del “detective privado” a Foncho, quien reconoció inmediatamente el número, el cual pertenecía a su ex, Lucía.

Para empeorar la situación, Lucía insistió en que ella y Foncho eran pareja y vivían juntos, aumentando la confusión y la indignación de Meche, puesta ella sabía sobre las salidas de Foncho con Roxana.

Aunque terminó marchándose tras una llamada de Foncho cargada de furia, Lucía quedó satisfecha de que él estuviera a salvo, mientras Meche hacía nota mental de hablar con Roxana cuanto antes.

¿Podrá Meche descubrir toda la verdad sobre lo que ocurre entre Roxana, Foncho y Lucía? ¿Se calmará Emerson después de esta peligrosa confusión? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!