En el nuevo capítulo de Eres Mi Bien, Emerson enfrenta a su hijo para que le diga la verdad de lo ocurrido. Con firmeza le recuerda que él también tuvo 16 años, hasta que finalmente David confiesa que acompañó a Francisca.

Lejos de enojarse, Emerson lo toma entre risas y camaradería, aunque deja claro que Meche no debe enterarse de nada.

La charla toma un giro emotivo cuando David admite que la joven le gusta, y su padre, algo sentimental, recuerda cómo se enamoró de Meche en su juventud. Sin embargo, el buen humor no lo salva de la reprimenda: Emerson le exige a David que prometa no faltar nunca más a los entrenamientos, a lo que el muchacho, sonriendo, responde que sí.

¿Podrá David cumplir la promesa hecha a su padre? ¿Se enterará Meche de esta confesión? No te pierdas todo lo que sucederá en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!