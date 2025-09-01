Claudia se sentó a conversar con su sobrina Cayetana sobre lo que pasó con Ricardo y las fotografías. “Oye, la verdad es que me preocupa que estés pensando seriamente en Ricardo”, cuestionó ella. “Claro que voy enserio, tú sabes que no persigo a cualquiera y con Ricky hay este feeling”, aseguró la joven.

Claudia no se quedó tranquila: “Pero tú tienes enamorado y lo quieres, ¿no?”. Así que a Cayetana le tocó confesar: “Pero está en Chicago. ¿Te puedo ser honesta? Las cosas con Matías no están yendo bien, peleamos todo el tiempo y no sé qué hacer. Me siento sola. Y con Ricky tuvimos una relación maravillosa, él siempre estuvo para mí. No sé, quizás pensé que podíamos intentarlo”.

Así que Claudia recurrió a su última ficha: “Caye, te voy a ser sincera: a Ricardo lo veo un chico serio, muy concentrado en su trabajo y no se ve bien que estés detrás de él. Si él está interesado en ti, deja que él te busque”.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

