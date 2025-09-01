En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Claudia y Leticia se reunieron en un café, donde la madre de Mauricio no tardó en criticar la nueva relación de su hijo con Valeria, a quien llamó despectivamente “la cevichera”.

Con calma, Claudia respondió que ya estaba enterada y que la vida personal de Mauricio no era asunto suyo, aunque si a Leticia le preocupaba la estabilidad de Miranda, la comprendió y explicó que ya había acordado con Mauricio que siempre le avisaría si llevaban a su hija a casa de Valeria.

Pero la tranquilidad se quebró cuando Leticia la interrumpió abruptamente para decirle que debían impedir esa relación, asegurando que prefería a Claudia mil veces antes que a Valeria. Sorprendida, Claudia recalcó que no tenía interés en volver con Mauricio y que le alegraba que su ex por fin avanzara con su vida, saliendo de la sobreprotección de su madre.

La tensión aumentó cuando Leticia acusó a Valeria de estar interesada en el dinero de Mauricio, pero Claudia la contradijo, recordándole que Miranda había hablado muy bien de ella. Leticia desestimó esas palabras preguntando si realmente creía en la opinión de una niña de 10 años.

Fastidiada, Claudia replicó que “los locos y los niños siempre dicen la verdad”, se levantó abruptamente y, antes de irse, lanzó una advertencia: si Leticia quería que Miranda siguiera visitándola, debía dejar de hablarle de la situación amorosa de Mauricio.

¿Aceptará Leticia la advertencia de Claudia o insistirá en oponerse a la relación de Mauricio con Valeria? ¿Qué pasará con la convivencia familiar tras este enfrentamiento? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

