Vicente vivió lo que sería su último día con una ilusión sencilla: probar uno de los kekitos que Flor había preparado. Tras esperar durante horas, finalmente comió el que parecía especial, sin imaginar que ese bocado estaba contaminado con cianuro.

Segundos después, Vicente sufrió un paro fulminante y cayó sin vida en el sofá de su casa. ¿Vicente está realmente muerto? ¿Se descubrirá al responsable de este crimen silencioso?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!