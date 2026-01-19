Eres Mi Bien capítulo 108: ¡Una amistad que pone a prueba los sentimientos!
Una charla sincera revive la amistad y deja sentimientos en el aire.
Alan y Fiorella compartieron un momento íntimo mientras comían los cupcakes de Doña Rosa. Entre risas y nostalgia, ambos reflexionaron sobre cómo crecieron y lo mucho que cambió su relación con el tiempo. “Ya no somos niños, Alan. Somos adultos”, dijo ella, marcando la distancia que hoy los separa. Sin embargo, él no quiso rendirse y lanzó una propuesta inesperada: “Tal vez ser adultos haya cambiado nuestras vidas, pero no lo más bonito que tenemos, nuestra amistad”.
El plan fue simple pero significativo: salir por un helado, como antes. “¿Cómo antes?”, respondió Fiorella, aceptando con una sonrisa. Aunque todo parecía un reencuentro amistoso, su mirada final dejó entrever que algo más podría estar naciendo, justo cuando Alan atraviesa una pausa en su relación con Cayetana y busca ordenar su vida emocional. ¿Este acercamiento cambiará su vínculo para siempre? ¿Fiorella está empezando a sentir algo más que amistad? ¿Alan se dará cuenta de lo que despierta en ella?
