Un bonito momento se armó en el barrio cuando doña Rosa llegó con cupcakes como muestra de gratitud. Mientras todos festejaban, Azucena aprovechó el momento para inyectar un misterioso líquido en algunos postres. Cada cupcake llevaba un nombre, pero el juego inocente de Toñito y Miranda lo cambió todo. “Yo creo que no les importaría si cambiamos este nombre por este”, dijeron entre risas, alterando el orden y dejando en incertidumbre quién podría comer el cupcake contaminado.

La tensión se instaló de inmediato: nadie sabe cuál postre es seguro ni quién podría estar en peligro. Un gesto dulce se transformó en una bomba de tiempo. ¿Habrá veneno en los cupcakes? ¿Quién será el primero en caer? ¿Se descubrirá a tiempo lo que hizo Azucena?

