El barrio de Chucuito vivió momentos de terror cuando Toñito y Miranda encontraron una pistola envuelta en la puerta de la casa de Emerson. Miranda, notablemente alterada entró a avisarle a los adultos del arma encontrada, mientras que Toñito jugaba con ella. “Te juro que no sabía que era de verdad”, dijo el niño asustado. La tensión creció cuando Claudia, Valeria y Rubén llegaron alarmados, conscientes de que “acá ha podido ocurrir una desgracia”.

Viendo que el arma se encontraba cargada y hasta llegó a ser disparada, el impacto fue profundo. Claudia expresó sus dudas sobre que Miranda se mude al barrio ante el peligro evidente, mientras Mauricio intentó calmar la situación y prometió proteger a los niños. El silencio posterior dejó claro que nada volverá a ser igual, más aún al saberse que el arma fue dejada intencionalmente como amenaza.

¿Cambiará esta situación el futuro de Miranda? ¿Hasta dónde llegará la violencia que rodea al barrio?

