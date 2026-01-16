Renato y Azucena sostuvieron una conversación clave que dejó en evidencia que ambos están dispuestos a llegar muy lejos. Azucena confirmó que su enamorado murió “por culpa de Valeria”, dejando claro que alguien “tiene que pagar”.

El encuentro tomó un giro más íntimo cuando Renato confesó: “Eres difícil de olvidar”, sellando un acuerdo tácito entre ambos. “Yo te ayudo y tú me ayudas”, propuso él. “Es un trato”, respondió Azucena. El pacto se cerró con un beso discreto, pero cargado de intención. ¿Cómo afectará el oscuro acuerdo entre Renato y Azucena? ¿Este pacto traerá venganza? ¿Quién saldrá realmente beneficiado?

¿Dónde ver todos los capítulos de "Eres mi bien"?

Todos los capítulos de "Eres mi bien" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de "Eres mi bien"?

El REACT EN VIVO de "Eres mi bien" con Daniella Acosta está disponible vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES.