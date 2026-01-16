Acompañado por Lucía, Ricardo volvió a un lugar significativo con la esperanza de reconectar con su pasado. “Había olvidado lo lindo que es este lugar”, confesó Ricardo apenas llegó a la playa, sin imaginar lo que estaba por despertar en su memoria.

Lejos de la ansiedad que solía sentir al pensar en Claudia, esta vez la experiencia fue distinta. “Me da una sensación cálida, como si este lugar fuera especial para mí”, dijo. Poco a poco, comenzaron a aparecer fragmentos de recuerdos vinculados a la mujer, acompañados de una emoción de alegría y tranquilidad. “Siento que no estaba solo… y que era feliz”, admitió, sorprendido por la calma que lo envolvía.

Lucía, respetuosa y paciente, lo animó a dejarse llevar sin presiones. Este momento marca un avance clave para Ricardo. ¿Estos recuerdos lo acercarán finalmente a Claudia?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!