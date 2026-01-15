Rubén enfrenta uno de los momentos más tormentosos al enterarse de que Valeria se casará con Mauricio y se mudará con él a la casa de Chucuito donde antes vivían como familia. La noticia lo descoloca y despierta sus inseguridades más profundas. “El colorado se va a quedar con mi casa, con mi Valeria y con mis hijos”, reclama, sintiéndose desplazado como padre.

Su mayor miedo queda claro cuando estalla: “Mis hijos tienen un solo papá y ese soy yo”, comparándose incluso con el poder económico de Mauricio. “¿Cómo voy a competir con esa billetera?”, se pregunta, convencido de que el dinero puede quitarle el lugar que ama. Sin embargo, su padre intenta hacerlo entrar en razón con palabras contundentes: “¿Cómo puedes comparar una Play 5 con el verdadero amor de padre?” y le recuerda el sacrificio más grande de su vida: “Tú le donaste un riñón, tú le salvaste la vida”.

Aunque intenta mostrarse fuerte, Rubén admite su dolor: “En la cabeza una cosa, pero en el corazón duele”. ¿Podrá aceptar esta nueva etapa? ¿Logrará sanar y rehacer su vida sin perder a sus hijos?

