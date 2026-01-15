Mauricio decide contarle toda la verdad a Foncho sobre el infierno que está viviendo por culpa de Renato. “Es un extorsionador, pero va mucho más allá que la plata”, confiesa, revelando que el hombre no solo está detrás del disparo que dejó a Ricardo al borde de la muerte, sino también del intento de demolición de la casa de Valeria y Meche.

la historia se vuelve aún más alarmante cuando Mauricio admite que Renato se llevó a Miranda por varias horas, confirmando sus intenciones de reclamar la paternidad. “Por eso tengo que darle mi apellido cuanto antes”, asegura, temiendo que algo pueda pasarle y dejando claro que su prioridad es proteger a la niña. La situación se complica aún más cuando se recuerda que Valeria, quien planea casarse con Mauricio y mudarse a Chucuito, también está directamente vinculada a este peligroso entramado.

¿Logrará Mauricio proteger a Miranda? ¿Renato llegará a cumplir sus amenazas? ¿Qué consecuencias traerá esta verdad oculta?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!