Leticia intentó desesperadamente evitar que Rebeca le revele su verdadera identidad a Mauricio. “No le digas nada, por favor”, suplicó, temiendo las consecuencias. Sin embargo, Rebeca dejó claro que no piensa callar: “Lo que más quiero es recuperar el tiempo que no pasé al lado de mi hijo”.

La conversación escaló rápidamente cuando Leticia perdió el control y ofreció dinero: “Te pagaré lo que tú me pidas, solo quédate callada”, a lo que Rebeca respondió con frialdad: “Mi silencio no tiene precio”. El cruce terminó con insultos y amenazas veladas, dejando en evidencia que el secreto está a punto de salir a la luz. ¿Rebeca le dirá la verdad a Mauricio? ¿Cómo reaccionará cuando descubra quién es su madre biológica? ¿Este secreto arruinará el nuevo comienzo de Valeria?

