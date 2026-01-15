Mauricio llamó a Claudia para compartir una noticia que marca un nuevo comienzo: “Valeria y yo nos vamos a casar”. Lejos de incomodarse, Claudia reaccionó con emoción y apoyo: “¡Wow! ¡Qué tal noticia! Muchas felicidades, Mauricio”, dejando claro que celebra esta nueva etapa. Él le confesó que Miranda está feliz y aprovechó para pedirle que los acompañe a la casa de Valeria, donde tendrán una reunión familiar, reafirmando que siguen siendo una familia unida.

Claudia no dudó en respaldarlo: “Elegirte como su papá fue una gran decisión”, recordando que, aunque su matrimonio terminó, el lazo que los une es más fuerte. ¿Cómo impactará la mudanza en Chucuito? ¿Este matrimonio traerá paz o nuevos conflictos?

