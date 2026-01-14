La relación entre Valeria y Rubén vivió un momento clave cuando ella le confesó que Mauricio le pidió matrimonio y que decidió aceptar. Sin embargo, la noticia vino acompañada de una revelación que terminó por incomodar a Rubén: Mauricio se mudará a la casa de Chucuito.

Al inicio, Rubén mostró sorpresa y resistencia. Aunque Valeria fue clara al señalar que su decisión era inevitable y que estaba apostando por una relación formal, él no ocultó su incomodidad al imaginar que tendría que convivir constantemente con el prometido de su expareja.

Valeria defendió su postura. Pese a las dudas iniciales, Rubén terminó aceptando la decisión, no sin antes dejar claro que el proceso no le resulta sencillo. Antes de despedirse, Rubén sorprendió con un gesto de madurez al desearle lo mejor a Valeria y a Mauricio, dejando abierta la pregunta: ¿realmente podrá adaptarse a esta nueva convivencia o los conflictos recién comienzan?

