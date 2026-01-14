Sebastián apareció inesperadamente en la universidad y encaró a Fiorella y Alan, interrumpiendo una conversación que ambos mantenían con normalidad. Pese a que ya no tiene permitido el ingreso al campus, el joven logró entrar y desató un violento enfrentamiento verbal.

Visiblemente alterado, Sebastián lanzó insultos y provocaciones. “Esto es lo que siempre quisiste, ¿no? Regresar a los brazos de un arrastrado este”, gritó, lo que generó la inmediata reacción de Alan, quien no dudó en enfrentarlo. La situación escaló rápidamente hasta que Sebastián lanzó una amenaza directa: “Te salvaste por esta vez, pero la próxima vez que te vea, tu suerte no será la misma”, dejando en evidencia su actitud posesiva y agresiva. ¿Qué consecuencias traerá esta amenaza? ¿Fiorella y Alan estarán realmente a salvo? ¿Sebastián cumplirá lo que prometió?

