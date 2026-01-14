Mauricio llegó a casa y encontró a Leticia completamente ebria, consumida por la culpa y el temor de perder a su hijo. Entre lágrimas y ruegos, ella le pidió que le prometiera que nunca la dejaría, evidenciando el profundo apego que mantiene con él.

En medio del tenso momento, Mauricio decidió ser honesto y le confesó que se irá a vivir con Valeria. Aunque intentó tranquilizarla asegurándole que no la abandonará, la reacción de Leticia fue inmediata y desesperada, especialmente al enterarse de que la mudanza sería a Chucuito.

Leticia rechazó rotundamente la idea de que su hijo viva en ese barrio, insistiendo en que merecía algo “mejor” y presionándolo para mudarse a otro lugar. Pese al caos, Mauricio se mantuvo firme. La ayudó a calmarse y la llevó a descansar, reiterándole que seguirá a su lado, aunque su vida esté a punto de cambiar. ¿Logrará Mauricio sostener su decisión frente a la presión de Leticia? ¿Hasta dónde llegará el miedo de Leticia a quedarse sola? ¿Este conflicto pondrá en riesgo la relación de Mauricio y Valeria?

