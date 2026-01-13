Valeria decidió contarle a su hija Fiorella la gran noticia: aceptó casarse con Mauricio. Entre risas y emoción, Valeria relató cómo fue la propuesta y lo especial que resultó la noche.

“Ay, mamá, no sabes la linda noticia que me das. ¿Lo puedo ver una vez más?”, respondió Fiorella, mientras admiraba los detalles del anillo. “Por supuesto. ¿Te gusta?”, preguntó Valeria, y su hija contestó: “Me encanta, es precioso… es lindo”. La madre recordó lo atento y delicado que fue Mauricio durante toda la velada.

Sin embargo, la felicidad se mezcló con dudas. Valeria confesó que Mauricio desea que ambos se muden a un nuevo hogar, donde convivan sus familias. “Y de hecho, cuando pasábamos en el camino, pasábamos por una casa soñada. Y yo le dije que de ninguna manera me gustaría vivir ahí, porque yo quiero que vivamos aquí”, reveló. Fiorella reaccionó preocupada: “Mamá, pero acá dónde vamos a entrar?”, dejando en evidencia el dilema de Valeria entre el amor y su vida en Chucuito. ¿Logrará Valeria encontrar un equilibrio entre su compromiso y su hogar? ¿Mauricio aceptará sus condiciones?

