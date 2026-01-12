Mauricio encontró a Leticia bebiendo sola y actuando de forma extraña. Entre abrazos y palabras confusas, ella insistió en recordarle: “Yo siempre voy a ser tu mamá”, mientras él le pedía que dejara el vaso y se tranquilizara.

La escena dejó ver la culpa que Leticia arrastra por no ser su madre biológica y el temor constante a que la verdad salga a la luz. Mauricio, preocupado, intentó contenerla sin entender del todo lo que ocurre. ¿Leticia está a punto de confesar su secreto? ¿Mauricio descubrirá la verdad sobre su origen? ¿Cómo afectará esto su relación?

