Alan enfrentó un tenso interrogatorio cuando el comandante le preguntó directamente si ocultaba algo sobre Renato Molina. “Si sabes algo, dilo”, le advirtieron, señalando que podía ser acusado como cómplice.

Sin embargo, los peritajes fueron claros: la moto no tenía impactos de bala y no había pruebas que lo vincularan a la escena. “Está limpio”, confirmó la policía, permitiéndole retirarse. Aun así, la advertencia final fue contundente: “Espero que no me estés mintiendo”. ¿Alan realmente se liberó de Renato? ¿O este silencio traerá consecuencias más adelante?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

cap

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

react