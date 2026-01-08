Valeria respondió afirmativamente a la propuesta de matrimonio de Mauricio. Con el corazón abierto, ella confesó que nunca imaginó llegar a esta etapa de su vida sintiéndose tan llena de amor. Entre palabras sinceras, destacó las cualidades que la llevaron a tomar esta decisión: la integridad, nobleza y compañerismo de Mauricio, así como su capacidad de cuidar de ella, de sus hijos y de la familia que han construido juntos.

La escena se llenó de ternura cuando Valeria expresó lo mucho que le ilusiona compartir una vida a su lado. Sin dudarlo, selló el momento con una respuesta contundente y cargada de emoción: “Entonces es un sí, un rotundo y absoluto sí”. Visiblemente conmovido, Mauricio no ocultó su felicidad y reafirmó sus sentimientos, agradeciendo el amor recibido y celebrando el inicio de una nueva etapa juntos. ¿Será este el comienzo de una vida plena para Valeria y Mauricio o aparecerán nuevos obstáculos que pondrán a prueba su relación?

