Alan se convirtió en testigo del momento más oscuro de Renato. Tras presenciar cómo Renato mata a Salvatierra, Alan quedó cara a cara con el peligro en una escena cargada de miedo y tensión.

Con el arma en la mano, Renato apuntó directamente a Alan y lanzó una advertencia: “Un movimiento más y esta bala será entre ceja y ceja”, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que alguien más conociera la verdad de lo ocurrido. ¿Logrará Alan sobrevivir a esta amenaza? ¿Guardará silencio o decidirá contar lo que vio? ¿Qué consecuencias traerá este nuevo acto de violencia para Renato?

