Mauricio abrió su corazón y recordó el día en que conoció a Valeria, en su cumpleaños, confesando que desde entonces no ha dejado de pensar en un futuro juntos. Entre palabras sinceras, le aseguró que, aunque la vida es cambiante e imprevisible, hay algo que permanece intacto: el amor gigante, único y especial que siente por ella.

El momento se volvió aún más íntimo cuando expresó su deseo de compartir una vida entera a su lado. Para Mauricio, no se trataba solo de una promesa, sino de hacerlo oficial, de asumir un compromiso real, como debía ser. Finalmente, Mauricio selló el instante con la pregunta que lo cambió todo: “Valeria, ¿quieres casarte conmigo?”. ¿Aceptará Valeria esta propuesta que promete cambiar el rumbo de sus vidas? ¿Será este el inicio de una nueva etapa o surgirán obstáculos que pondrán a prueba su amor?

