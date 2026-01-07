Leticia revive el recuerdo de cómo con Giacomo idearon un plan cruel para arrebatarle el hijo a Rebeca. En la escena, el esposo entrega dinero a una monja del hospital, para sellar el engaño: “La madre no sabe nada. Le dijimos que su niño nació muerto”.

El recién nacido es arrebatado de su madre, mientras a Rebeca le hacen creer que su bebé falleció en el parto. ¿Hasta dónde puede llegar una mentira? ¿Se revelará alguna vez este secreto?

