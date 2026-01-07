Tras salir de prisión por falta de pruebas, Renato llama a Salvatierra por los documentos que podrían llevarlo a la cárcel. Salvatierra le dice “Sería una pena que esas pruebas que te incriminan de pronto aparezcan”, advierte, dejando claro que la libertad tiene un precio.

El ultimátum se cierra con una amenaza aún mayor: “Apúrate, que cualquier documento puede caer en manos equivocadas”. ¿Renato logrará conseguir el dinero a tiempo? ¿O Salvatierra cumplirá su amenaza?

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!