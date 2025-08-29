En Eres Mi Bien, Rubén apareció sorpresivamente en el almuerzo familiar de Mauricio y Valeria, justificando su presencia con una excusa absurda sobre una supuesta plaga de cucarachas. Una vez más, Valeria no pudo evitar sentirse avergonzada por las intervenciones de su expareja y se disculpó con Mauricio por la incomodidad.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando Toñito pidió que su papá se quedara para compartir el postre. Rubén aceptó y, en un intento de mostrarse cordial, expresó lo “feliz” que estaba de volver a ver a Mauricio, aunque resultaba evidente que era una mentira. Mauricio, algo incómodo, respondió de manera educada que también se alegraba de verlo.

La tensión cambió de tono cuando Miranda, hija de Mauricio, intervino preguntando dónde se habían conocido. De inmediato comenzó una conversación animada con Rubén, a quien incluso le confesó que le caía muy bien y que era bueno que Toñito lo hubiera invitado, aunque solo faltaba su mamá.

Rubén, entre risas, le respondió que también le parecía una niña muy inteligente y que él estaba encantado de conocerla. Por primera vez, sus palabras parecían sinceras, hasta que notó la mirada fulminante de Valeria, lo que lo obligó a excusarse con nerviosismo y marcharse, asegurando que solo había ido por sus hijos.

¿Podrá Valeria mantener la calma con la intromisión constante de Rubén en su vida? ¿Cómo tomará Mauricio esta situación tan incómoda? No te pierdas lo que pasará en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

