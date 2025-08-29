En Eres Mi Bien, Roxana y Foncho vivieron la última de las tres citas que habían prometido, una noche marcada por la tristeza de saber que el final había llegado. En medio de la despedida, Foncho le dijo que esperaba que encontrara al hombre de su vida, a lo que Roxana respondió que no estaba buscando a nadie. Tras corregirse, él le deseó simplemente que fuera feliz, y ella le devolvió el mismo deseo.

Antes de que Foncho se retirara, ambos se entregaron a un beso apasionado que cortaron bruscamente. Con voz quebrada, Foncho le preguntó si estaba segura de que esa era la última cita. Roxana, entre una risa amarga, recordó la promesa que habían hecho.

Foncho confesó que no quería irse, pero ella le aseguró que era lo mejor para los dos, porque después las cosas se complicarían. Entre miradas y frases que se daban la razón, ambos admitieron que terminarían enganchándose, luego peor, con el corazón roto y hasta odiándose a muerte.

Finalmente, Foncho suavemente le dijo que lo mejor era quedarse con un lindo recuerdo de ella. Roxana, con un susurro, confesó que también guardaría un bonito recuerdo de él. El último beso, esta vez tierno, selló su despedida antes de que la puerta los separara definitivamente.

