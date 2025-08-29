En el reciente capítulo de “Eres Mi Bien”, Rubén llegó al almuerzo familiar de Mauricio y Valeria con la excusa de una plaga de cucarachas. Aunque Toñito lo invitó a quedarse, la incomodidad fue evidente, sobre todo cuando Miranda comenzó a simpatizar con él, lo que molestó a Valeria.

Mientras tanto, Foncho y Roxana vivieron su última cita con un nostálgico beso de despedida, aunque ambos reconocieron que no querían separarse. Por otro lado, Lucía fotografió a Foncho saliendo de la casa de Roxana y envió la imagen a Emerson, quien sufrió un colapso en plena cena familiar, generando gran alarma en Meche y sus hijos.

En otra escena, David confesó a sus padres su cansancio tras faltar a entrenamientos, mientras que Rebeca fue humillada en una entrevista que buscaba exponerla como un caso de fracaso. Finalmente, Leticia volvió a criticar a Valeria frente a Vicente, quien la enfrentó asegurando que estaba equivocada.

¿Se romperá la aparente calma entre Valeria y Mauricio por la presencia de Rubén? ¿Qué pasará entre Foncho y Roxana tras su emotiva despedida? No te pierdas lo que viene en “Eres Mi Bien”.

