En Eres Mi Bien, Meche recibe una llamada mientras atiende el restaurante. El entrenador de David le informa que su hijo ha faltado a dos entrenamientos consecutivos. La noticia la impacta tanto que termina desmayándose. Al recuperarse, ella y Emerson deciden confrontar a David para saber qué está pasando.

“Puedes confiar en nosotros”, le dice Meche con la voz quebrada, preguntándole si estaba metido en problemas de alcohol o drogas. David lo niega rotundamente, pero Meche insiste: “Te conozco muy bien, dime en qué andas”.Él guarda silencio, lo que altera aún más a su madre, hasta que Emerson interviene para calmarla y le recuerda que debían confiar en su hijo.

Finalmente, David explica que solo estaba cansado y que por una vez que faltara no pasaría nada grave, aunque sabía que afectaba a su entrenamiento. Ante la pregunta de dónde había estado en esas horas, insiste en que no está metido en nada malo y pide a su madre que no desconfíe.

Emerson le pide que comprenda la preocupación de ambos y David promete que no volverá a suceder. Con lágrimas en los ojos, Meche lo abraza aliviada, aunque aún con dudas en su corazón.

¿Será verdad que David solo estaba cansado o esconde algo más? ¿Podrán Meche y Emerson confiar plenamente en su hijo? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.

