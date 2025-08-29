En Eres Mi Bien, Foncho y Roxana compartieron unas copas y, entre risas, hablaron de sus desamores asegurando que ya no creen en el amor. Sin embargo, las miradas y bromas que se lanzaban tenían un aire romántico que ambos parecían percibir, aunque intentaban negarlo con humor.

Al día siguiente, Foncho salió de la casa tras cubrir con cariño a Roxana, que aún dormía en el sofá. Antes de marcharse, se quedó observándola por unos segundos, pero finalmente decidió irse sin hacer nada más.

Lo que él no sabía era que Lucía, escondida tras un poste, lo estaba vigilando y aprovechó el momento para tomarle una foto justo cuando salía de la casa.

¿Será que Foncho y Roxana terminarán aceptando lo que sienten? ¿Qué hará Lucía con la foto que tomó? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!