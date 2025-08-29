En Eres Mi Bien, Emerson compartía la cena junto a Meche y sus hijos, pero se mostraba pensativo y triste. Ante la preocupación de su familia, él se excusó diciendo que estaba “a dieta”, aunque Meche le advirtió a su hijo que no le creyera. De pronto, todo cambió cuando recibió un mensaje de Lucía con la foto de Foncho saliendo de la casa y el texto: “Este es el amante de tu mujer”.

El impacto fue tan grande que Emerson empezó a temblar y a quedarse sin aire. Asustados, Meche y sus hijos pensaron que se trataba de un infarto y reaccionaron de inmediato intentando auxiliarlo. Entre sollozos, Emerson alcanzó a decirle a Meche que la amaba mucho, lo que aumentó el pánico de todos. Ella pidió llamar una ambulancia, pero Emerson, apenas pudiendo hablar, dijo que era solo un dolor de barriga.

Molesta por el susto, Meche lo llamó “alaraco” y Emerson terminó yéndose entre lágrimas. Sus hijos le reclamaron a su madre, asegurando que el estado0 de su padre era culpa de la tensión generada por sus reclamos ante la presencia de Rubén y Vicente. Meche, ofendida, terminó responsabilizando directamente a Rubén, diciendo que él era quien había hecho que Emerson comiera “puras cosas malas”.

¿Podrá Emerson superar este duro golpe? ¿Qué hará con la foto que recibió? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien para ver cómo esta tensa situación se desarrolla.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!